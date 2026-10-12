ارتفاع جديد بسعر الدولار في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً جديداً، اليوم الاثنين، مع اغلاق التداولات في واربيل.





سعر البيع: 166500 دينار مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 165500 دينار مقابل كل 100 دولار





سعر البيع: 165950 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 165850 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر البيع: 166500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 165500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر البيع: 165950 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 165850 ديناراً مقابل 100 دولار.