الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية

واصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعها امام الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في واربيل مع اغلاق البورصة.



سعر البيع: 166750 دينارا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 165750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 165950 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 165850 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 166750 دينارا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 165750 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 165950 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 165850 ديناراً مقابل 100 دولار.