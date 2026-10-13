قريب من المليون.. اسعار الذهب في السوق العراقية

نيوز- اقتصادي

تنشر نيوز، اسعار الذهب في السوق العراقية.

وبلغت سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 975 و985 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 945 و955 ألف دينار.