أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز – اقتصاد



شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً في الأسواق المحلية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148200 دينار لكل 100 دولار.

