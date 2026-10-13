مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية من الرسوم الجمركية

قرر ، الثلاثاء، إعفاء المواد الغذائية والأدوية من الرسوم .



وقال ‏ لرئيس ، "مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم ".

وأضاف البيان أن القرار يطبق "ابتداءً من تاريخ 7 تشرين الأول 2026".

وكان وجه، قبل أيام، بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم المستوردة، بعد قرار تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي.