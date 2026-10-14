الذهب ينخفض في بغداد.. وهذه أسعار المثقال اليوم الأربعاء

– اقتصاد



سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية بالعاصمة ، مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر 973 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 969 ألف دينار، مقارنة بـ975 ألف دينار للبيع يوم أمس.

أما الذهب العراقي عيار 21، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد 943 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 939 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 975 ألفاً و985 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 945 ألفاً و955 ألف دينار.