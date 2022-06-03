في أسبوع.. النفط يغلق على مكاسب

ومن المتوقع أن يقل المعروض النفطي مع تخفيف الصين لقيود كوفيد-19.وقرر تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس آب بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق للسيطرة على الأسعاروارتفع خام برنت 2.11 دولار أو 1.8 في المئة ليغلق على 119.72 دولار للبرميل بحلول 1338 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط دولارين أو 1.7 في المئة إلى 118.87 دولار.وارتفع كلا الخامين ثلاثة دولارات خلال ساعات التداول.وحقق الخام الأمريكي سادس ارتفاع أسبوعي له بسبب شح المعروض الأمريكي مما أثار حديثا عن فرض قيود على تصدير الوقود أو ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي يوم الخميس تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.1 مليون برميل، بزيادة أكثر من المتوقع، وانخفضت أيضا مخزونات البنزين، مما يؤكد نقص الإمدادات.وارتفع الطلب أيضا. وخففت شنغهاي، المركز المالي للصين، والعاصمة بكين قيود مكافحة فيروس كورونا وتعهدت الحكومة الصينية بتحفيز الاقتصاد.