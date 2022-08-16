أسعار النفط تعاود الأنخفاض

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8%، إلى 94.37 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا، أي 0.5%، إلى 88.97 دولار للبرميل.وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو 3% خلال الجلسة السابقة، وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في تموز مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.وتنتظر السوق أيضا بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.