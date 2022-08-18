"انخفاض جديد".. أسعار صرف الدولار في العراق

السومرية نيوز -اقتصاد



شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً في البورصة العراقية.







وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.900 دينار لكل 100 دولار.