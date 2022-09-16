بالأرقام.. تقرير يكشف واقع احتياطيات الغاز في أوروبا

وجاء ذلك بحسب تقرير للرابطة الأوروبية لمشغلي البنية التحتية للغاز نشر اليوم الجمعة، ووفقا لبيانات في نهاية يوم الغاز في 14 ايلول 2022 كانت منشآت التخزين تحت الأرض في الدول الأوروبية ممتلئة بنسبة 84.71%.وتحتوي مرافق التخزين تحت الأرض التابعة للاتحاد الأوروبي الآن على ما يقرب من 91.64 مليار متر مكعب من الغاز، وكذلك أشارت البيانات إلى 13 دولة من أصل 18 دولة في الاتحاد الأوروبي تجاوزت مرافق تخزين الغاز لديها الهدف المحدد في أوروبا عند 80%، وجاء الهدف بعد زيادة ملحوظة في أسعار الغاز.والحديث يجري عن بلجيكا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد.