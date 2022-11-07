أسعار الذهب تتراجع عالمياً

وارتفع المعدن النفيس 3 بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 بالمئة تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأميركية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل تشددا في رفع معدلات الفائدة مستقبلا.كما أشار أربعة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النقدية.ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع معدلات الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1672.99دولار للأونصة، بحلول الساعة 0449 بتوقيت غرينتش.واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1676.30 دولار.وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس إن من المعتاد رؤية الأسعار تتراجع مقابل حركة كبيرة من الجلسة السابقة، فالذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار على نحو طفيف.واستعاد مؤشر الدولار بعض الخسائر ليرتفع بنسبة 0.2 بالمئة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 20.56 للأوقية، وانخفض البلاتين واحد بالمئة إلى 951.46 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1871.00 دولار.