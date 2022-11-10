محافظ البنك المركزي ينفي الحديث عن تثبيت سعر الصرف لسنوات

نفى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الحديث عن تثبيت سعر الصرف لسنوات.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظ البنك المركزي ينفي حديثه عن سعر الدولار الحالي سيثبت لسنوات اخرى قادمة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد، قبل أيام، أن قرار رفع سعر صرف الدولار لم ترافقه إجراءات لحماية الطبقات الهشة.