مواطنون يشيدون باستمرار توزيع السلة الغذائية

وقال مواطنون في حديث لـ السومرية نيوز، ان "استمرارية توزيع السلّة الغذائية التي دعمت شريحة كبيرة من العوائل المتعففة، ستسهم في المحافظة على انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية".وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بزيادة حصة السلة الغذائية لشريحة الفقراء، وذوي الدخل المحدود والمشمولين بالحماية الاجتماعية.