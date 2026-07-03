الذهب يسجل مكاسب في 5 أسابيع

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ ⁠23 حزيران 2026.ويتجه النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما ‌يجعل ⁠الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي" يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في ايلول 2026 بانخفاض عن توقعات عند ⁠66 بالمئة قبل صدور البيانات.وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر ⁠فائدة أكثر جاذبية.