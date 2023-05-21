قرارات المجلس الوزاري للطاقة بينها خطة تخص الكهرباء

عقد المجلس الوزاري للطاقة جلسة له، اليوم الاحد، واتخذ قرارات عدة بينها إقرار الإطار العام للخطة الخمسية لوزارة الكهرباء وتنفيذ الأنبوب البحري الثالث في المنفذ التصديري جنوب العراق.

وقالت وزارة النفط في بيان، إن "الجلسة السادسة ترأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، بحضور الوزراء وأعضاء المجلس، حيث تم مناقشة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأتخذ القرارات بشإنها".

وقال عبد الغني إن "المجلس قد أتخذ القرارات والتوصيات المهمة بخصوص عدد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة".

وأضاف "منها إقرارالاطار العام للخطة الخمسية لوزارة الكهرباء وتفعيل عقود عدد من مشاريع توليد الطاقة الشمسية وتنفيذ الانبوب البحري الثالث، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في جنوب العراق يهدف الى تعزيز وزيادة الطاقات التصديرية للمنفذ الجنوبي بنحو (500) الف برميل باليوم".

وتابع "تأهيل وحدات الدهون في شركة مصافي الجنوب ونصب وتشغيل وحدة معالجة النفط الرطب لمحطة عزل الغاز في حقل الناصرية، لاهميتها في زيادة وتعزيزالانتاج من النفط والغاز لشركة نفط ذي قار".