الاماكنُ الترفيهيةُ في بغداد تشهد توافدَ اَعدادٍ من المواطنين‎‎

شهِدت الاماكنُ الترفيهيةُ والمتنزهاتُ في بغداد توافدَ اَعدادٍ من المواطنين خلالَ ايامِ عيدِ الفطر المبارك وسطَ دعوات ٍلاكمالِ ماتبقى من الاستحقاقاتِ الدستورية ِوحسمِ تشكيلِ الحكومةِ والعملِ على ضبط ِالامنِ وتجاوزِ الازمةِ السياسية.





شاهد الفيديو المرفق