الكاظمية تتشح بالسواد ليلة عاشوراء

داخل مدينة الكاظمية ترتسم ملامح الحزن حيث تنتشر المواكب في الشوارع والازقة لاحياء شعائر عاشوراءبصفة متوارثة يحيي اهالي مدينة الكاظمية المقدسة اجواء شهر محرم الحرام، حيث تنتشر المواكب في الشوارع والازقة بالقرب من ضريح الامام موسى الكاظم عليه السلام، اجواء يقول اهالي المنطقة انها باتت موروثا منذ الازل.يؤكد الكثيرون ان اقامة هذه المجالس وما يحصل من اعداد وتوزيع اصناف مختلفة من الطعام، ما هي إلا اضفاء للبركة وروحية هذه الاجواء التي مهما تكررت عاما بعد عام إلا انها تبقى مميزة بالنسبة للناس .وتتشح مدينة الكاظمية بالسواد في كل عام وتنتشر المواكب الحسينية أمام القبب الطاهرة معلنة حزنها وشجونها لاحياء الأيام المباركة من شهر محرم الحرام