زينب ضحية رصاصات طائشة

في قضاء ابي غريب حيث تسكن زينب بالقرب من منطقة رماية عسكرية في مطار بغداد الدولي ، لتكون ضحية واحدة من الرصاصات التي تطلق هناك، يتحدث والدها ويملؤه الحزن على ابنته.روى لنا اخو الضحية كيف وقعت الحادثة واينيشير اهالي المنطقة الى ان هذه الحادثة لا تعد الاولى من نوعها إذ ان اصابات عدة سجلت لاشخاص عديدين نتيجة رصاصات طائشة ترمى في ميدان الرماية القريب من المنازل السكنية.يشكل ميدان الرمي الذي يقع خلف هذه التلة خطرا كبيراً على الاهالي الساكنين بمحاذاته في منطقة ابي غريب الذين يطالبون الجهات المختصة بابعاد خطره عنهم.