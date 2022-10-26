بذكرى تشرين عزم على مواصلة التظاهر لتحقيق المطالب

رفعت الشعارات تحت هذا النصب الذي صار ايقونة الاحتجاج الشعبي، تجمع الشباب لاحياء ذكرى تظاهرات تشرين، تحت ظلال الاعلام العراقية تعالت الاصوات المطالبة بمنح المواطن حقه.ورغم تواجد هذه الاعداد القليلة في ساحة التحرير لاحياء ذكرى تظاهرات تشرين الا ان اغلبهم يؤكدون عزمهم مواصلة التظاهر والاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم التي تصب في اطار سياسي تتضمن تعديل مسار العمل السياسي وتشكيل حكومة بعيداً عن التوافقية.ويقف المتظاهرون في ساحة التحرير وسط انتشار واضح للقوات الامنية وقطوعات للطرق بهدف حماية وتأمين منطقة التظاهر.