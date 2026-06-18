حريق يلتهم مولدتين وسيارة لنقل الكاز في كربلاء (فيديو)

وقال مصدر محلي، إن "الحريق نشب قرب مول الباقر في بمحافظة، وتسبب باحتراق مولدتين كهربائيتين وسيارة لنقل الكاز"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث للعمل على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المواقع المجاورة".وأضاف المصدر أن "أسباب اندلاع الحريق ما تزال غير معروفة حتى الآن"، مشيراً إلى أن "حجم الأضرار النهائية لم يُحدد بصورة كاملة بانتظار استكمال عمليات الإخماد والكشف الميداني".ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادث.