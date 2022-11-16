جسر الأمانة: أعمال الصيانة تتسبّب بزحامات خانقة

بدأت أمانة بغداد بأعمال صيانة جسر الأمانة الذي تعرّض لحادثة سبّبت فجوة بأحد مقاطعه الواقعة على سريع محمد القاسم.. فيما سبّبت أعمال الصيانة زحامات خانقة امتدّت لمئات الأمتار.

في حادثة غريبة من نوعها، حفارة عسكرية تخترق جسر الأمانة الواقع على سريع محمد القاسم بعد تجاوزها لأكثر من ثلاثة جسور دون الاصطدام، ليشكّل الأمر خطرا كبيرا على الجسر الذي بدأت أعمال الصيانة فيه عقب رفع الالية.

وأعادت أمانة بغداد فتح جسر الأمانة بجانبيه بعد غلقه بسبب الحادث، فيما منعت المرور العامة ببيان لها للسيارات الكبيرة التي تتجاوز أحمالها ثلاثة أطنان من المرور على سريع محمد القاسم بشكل كامل.