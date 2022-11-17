كربلاء: مشروع الحزام الأخضر يعود مجددا الى الواجهة

يشوب مشروع الحزام الأخضر في محافظة كربلاء شبهات فساد بسبب توقّف العمل فيه، على الرغم من صرف الكثير من الأموال. مواطنون رحّبوا بإعادة تأهيل المشروع، معتبرين معلما جديدا يضاف الى المدينة.

أموال كبيرة خصّصت له وشبهات فساد تدور حوله، مشروع الحزام الأخضر الجنوبي في كربلاء عُطل في فترة الحكومات المتعاقبة لعدّة سنوات ليتمّ إحياءه مجددا، فيما برزت مطالب بفتح تحقيق حول هدر الأموال التي خصّصت إليه سابقاً ومحاسبة المسؤولين عن ذلك قضائياً.

المواطنون رحّبوا بإعادة تأهيل مشروع الحزام الأخضر مجدّدا واعتبروه معلما جديدا يضاف الى المدينة، فضلا عن أنّه سيضمن تشغيل مئات العاطلين عن العمل.

ويحظى هذا المشروع بأهمية كبيرة، فعلى الارض سيحدّ نسبيا من العواصف الرملية التي تضرب البلاد بين فترة وأخرى وسيضمن إعادة إحيائه توفير آلاف فرص العمل للمواطنين.