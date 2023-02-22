سخط شعبي لعدم استقرار سعر الصرف واصابع الاتهام تتجه نحو المضاربين

شح العملة الصعبة زاد من معاناة المواطنين في الحصول عليها مادفع المضاربين الى استغلال الازمة حتى مع وجود القرارات الحكومية الرامية لخفض سعر الصرف في الاسواق، اصحاب الصيرفات يشترون الدولار بالسعر الرسمي لكنهم يرفضون بيعه للمواطنين بذريعة عدم وجود السيولة النقدية ما اثار سخط الشارع وامتعاضه.خبراء الاقتصاد دعوا الحكومة الى فرض اجراءات صارمة واعتقال المخالفين من المضاربين واصحاب الصيرفات وفتح منافذ بيع رسيمة منافسة اضافة الى الغاء او تسهيل اجراءات بيع العملة للمسافرين ومراقبة عملها بشكل جاد.