جفاف وامراض جلدية تلاحق سكان منطقة الابراهيمية

تتسع ازمة شح المياه في كربلاء وتصل هذه المرة الى منطقة الابراهيمية التي تعاني من أزمة مياه خانقة أثرت على الاراضي هناك حيث يطالب الاهالي الحكومة المحلية بإيجاد الحلول.عدم وجود حلول لازمة المياه من قبل الجهات المعنية، فاقمت الوضع الصحي ايضا ونتج عن ذلك امراض جلدية اصابت عددا من السكان.