متحور جديد لكورونا يضرب العالم.. ووزارة الصحة تعلن عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس

شبح كورونا يطل برأسه من جديد على العالم ويصيب دولا عدة بحسب ما أعلنته الصحة العالمية قبل أيام معدودة من ضمنها دول عربية مثل مصر ،فيما تؤكد وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد في البلاد.المواطنون متخوفون من دخول كورونا بثوبها الجديد للبلاد، شاكين من تهالك بعض البنى الصحية وقلة الملاكات الطبية، خصوصا وان لهم تجارب سيئة مع الجائحة عند دخولها للبلاد سابقا.