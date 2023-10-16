مراقبون: صراعات سياسية تؤخر مصالح المواطنين‎

ثمة الكثير من القوانين التي تنتظر التمرير او تفعيل بنودها،، والسبب في ذلك يرجع لاسباب سياسية تتمثل بصراعات بين اطراف يرى مراقبون انها لا تأبه ربما بمصلحة المواطن.ويرى اخرون ضرورة ان يكون هناك ميثاق بين القوى السياسية يفرض ابعاد الصراعات عن مصالح المواطن مع التأكيد على التزام الجميع به.وتطالب الاوساط الشعبية بضرورة وضع مصالح الناس فوق كل اعتبار خاصة ان القوى السياسية وجدت لخدمة المواطن وتذليل الصعوبات التي تواجهه .