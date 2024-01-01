مشاجرة بين أطفال تتحول لاعتداء من قبل ضابط ومنتسبين في ابو غريب

ناشدت احدى العائلات في منطقة ابو غريب الجهات الامنية العليا للتدخل بقضيتها، بعد الاعتداء عليها من قبل ضابط لا يحمل حتى امرا قضائيا.

مشاجرة بين اطفال تتحول لاعتداء من قبل ضابط ومنتسبين لا يحملون امرا قضائيا، سب وشتم وقذف من قبل قوة امنية تابعة لمركز الذهب الابيض داخل منطقة ابو غريب انتهت بالاعتداء على العائلة حسب روايتهم.



هشام وسيم والتفاصيل في التقرير أعلاه.