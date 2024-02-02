بالفيديو: نيران تلتهم أبنية العاصمة.. شروط سلامة معدومة‎

الحرائق في الأبنية والمخازن اصبحت أمرا يتكرر بشكل شبه يومي وتتسبب بخسائر مادية كبيرة وفي بعض الأحيان في الأرواح، وأسبابها تعود الى الأبنية المشيدة من مواد مخالفة لشروط السلامة وسوء التخزين.

ماذا قال مدير إعلام الدفاع المدني العقيد رحمن حسين مهدي عن الحرائق التي تلتهم مباني العاصمة؟