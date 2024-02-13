منطقة "حي الأمانة".. انعدام تام للخدمات الاساسية‎

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تعاني منطقة حي الإمانة في الزعفرانية من انعدام تام للخدمات على الرغم من انها منطقة رسمية فضلا عن ربط عشوائي للاسلاك الكهربائية تسبب بوفيات عدة وحالات للتسليب ليلاً.



