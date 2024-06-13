"بزنس انتل".. الشركة الامنية تعمل رغم العراقيل

بعد دوامة عراقيل واجهت اعمال شركة بزنس انتيل اثر عمليات فساد نفذت من قبل مدير مفوض سابق, كشفت ادارة الشركة عن عزمها العمل بخطط جديدة تقوم على اساس حماية حقوق الموظفين وضمان امن مطار بغداد.المدير العام للشركة حفيظ اوكي يكشف عبر السومرية عن التغييرات مع انطلاق عمل الإدارة الجديدة وماذا عن مصير مدير المفوض السابق؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع فاروق صالح