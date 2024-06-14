"أين ذهبت أموال الديوانية؟".. المواطن يسأل!

طالبت اوساط شعبية في محافظة الديوانية الحكومة الاتحادية الى تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة المشاريع المتلكئة في المحافظة على غرار ما تم اتخاذه في محافظة المثنى، وذلكبعد سؤال المواطن عن أين ذهبت أموال الديوانية؟وماذا كشف عضو مجلس المحافظة حسن الهلالي للسومرية؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير