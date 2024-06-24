حي السلام في الديوانية يشكو من انعدام الخدمات

يشكو الحاج ابو حاتم وجيرانُه من انعدام الخدمات بحي السلام في الديوانية، يلقون اللوم على مسؤولي المحافظة بعدم زيارة المنطقة، ومتابعة الشركات التي سمعوا بها ولم يروها على ارض الواقعاستمعوا إلى مناشداتهم عبر السومرية وماذا قال لهم رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة زينب عباس؟التفاصيل في هذا التقرير مع حيدر إنذار