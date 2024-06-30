تقريب الثقافات ضرورة لتعزيز العلاقات العربية الكردية

بعد فجوة اشير اليها في العلاقات العربية الكردية, اكد مؤتمر المركز الثقافي العربي الكردي على اهمية تقريب وجهات النظر الثقافية, لتوطيد العلاقة بين الطرفين.كيف يمكن أن يساهم تقريب وجهات النظر الثقافية في تعزيز العلاقات بين العرب والكرد في العراق؟تابع التفاصيل في هذا التقرير مع فاروق صالح