جشع اصحاب المولدات يفاقم معاناة الاهالي في صلاح الدين

يستمر اصحاب المولدات الاهلية في محافظة صلاح الدين في استغلال الاهالي من خلال رفع سعر الامبير الواحد على الرغم من تحديده من قبل الحكومة المحليةقائممقام سامراء ارشد عبد السلام يتحدث للسومرية عن هذه الأزمة وما الحلول لإنهائها؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير