حالتا وفاة متزامنتان في مستشفى الشرقاط: مطالبات بالكشف عن الحقائق

حالتا وفاة بوقت متزامن داخل صالة العمليات في مستشفى بقضاء الشرقاط.

في حادثتين متزامنتين.. حالتا وفاة لامرأتين في احد مستشفيات قضاء الشرقاط اثارتا جدلا واسعا ومطالبات بكشف الملابسات واظهار الحقائق، بماذا ناشد ذوو الضحايا وهل سيتم محاسبة المسؤولين؟



محمود الكنعاني ومعه التفاصيل في التقرير أعلاه.