إنفاق أكثر من 10 ترليونات دينار سنويا لتشغيل الكهرباء

يوما بعد اخر تتفاقم ازمة تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد رغم صرف المليارات عليها، في وقت تتنافس فيه الدول للتحول نحو الطاقة المتجددة التي تعتبر اكثر امانا وافضل بيئيافماذا قال الخبير الاقتصادي دريد العنزي عن هذه المشكلة في العراق؟ كامل التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان