العراق يتذيل مؤشر الديمقراطية في العالم... ما السبب؟

اعتبر مراقبون أن احتلال المرتبة 130 من أصل 138 في مؤشر بالديمقراطية في يعود سببه استمرار نهج الطائفية السياسية والتعددية الحزبية.إليكم ما قاله مراقبون وناشطون في هذا المجال لكادر السومرية!