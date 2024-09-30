وكالة السومرية.. مصدر خبري رئيسي موثوق!

ونظرا لنجاحاتها المتواصلة نالت وكالة السومرية العديد من الجوائز خلال مشوارها، في حين حلت بالمرتبة الثامنة على مستوى وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية العربية، في قائمة أفضل وسائل اعلام يوصى بمتابعتها، وفقًا لتصنيف أعده موقع فيد سبوت.