حملة إنسانية لمعالجة الأطفال المصابين بمرض العظم الزجاجي‎

منذ عام ونصف تواصل ايرثلنك للاتصالات والانترنت رعاية حملة إنسانية تستهدف الأطفال المصابين بمرض العظم الزجاجي، وتشمل الحملة تقديم الفحوصات والعلاجات فضلا عن عمليات جراحية للعظام.كم بلغ عدد الاطفال المشمولين؟.. التفاصيل مع مدير مبادرات ايرثلنك اموري في هذا التقرير من .