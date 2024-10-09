طريق التاجي.. كابوس السائقين

لا يزال طريق التاجي، الرابط بين والمحافظات الشمالية، خاضعًا لأعمال الحفر البطيئة؛ ممّا يتسبّب بزحامات سير خانقة ويثير شكاوى المواطنين. فماذا قالوا للسومرية؟