عراقيون يرفضون قرار استقطاع 1% من رواتبهم لمساعدة غزّة ولبنان

أثار قرار استقطاع 1% من رواتب والمتقاعدينلمساعدة ولبنان ضجّة كبيرة وتباين للآراء بين من دعمه وبين من انتقده، وأنت ما رأيك بهذا القرار؟إليكم آراء بعض المواطنين في هذا التقرير من