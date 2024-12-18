إجراءات الصحة تتسبب بارتفاع حاد بأسعار الادوية‎.. فيديو

اجراءات وزارة تنعش السوداء في لسد النقص.

دفعت الإجراءات البيروقراطية التي تتبعها وزارة في تأخير إجازة وفحص بعض أنواع العلاجات وفقدانها من الصيدليات الى اعتماد المرضى على المهربة.. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير من .