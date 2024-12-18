الداخلية تستعين بكوادر العتبة الحسينية لإدارة المشفى التابع لها‎

تستعين بكوادر العتبة الحسينية لادارة المشفى التابع لها على حساب وزارة .

الفشلُ في الملف الصحي للبلاد على مدى اكثر من عقد وعدم الثقة بوزارة دفع للاستعانة بكوادر العتبة الحسينية لادارة المستشفى التابع لها.. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير من .