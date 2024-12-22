أسواق الساحل الأيمن للموصل.. هجران مستمر بعد التحرير‎ (فيديو)

بعد سنوات من .. اسواق الساحل الايمن للموصل مهجورة من روادها وتجارها.

رغم الاموال الكبيرة التي صرفت لاعمارها.. لا تزال أسواق الساحل الأيمن للموصل مهجورة دون اي مبادرات من الحكومة المحلية لإعادة الروح اليها.. هذا التقرير من ينقل لنا واقع الأسواق وحكايات الهجران.