أمنيات مسيحيي الحمدانية في ليلة الميلاد‎

الحياة الى ما كانت عليه في مدن انعكس على امنيات المحتفلين بالعيد في ان تدوم الامان هذه وان تعم على الجميع.ووسط هذه الاجواء تتعالى ضحكات الاطفال لتعكس صورة الامان الذي اعاد لهذه الوجوه نضارتها.