الساحل الأيمن للموصل يستقطب الزبائن مع انخفاض أسعار اللّحوم

شهدت مدينة تباينًا ملحوظًا في أسعار اللحوم بين ساحلي المدينة، حيث دفع هذا الاختلاف العديد من المتسوقين لاختيار الساحل الأيمن الذي شهد تخفيضات ملحوظة في الأسعار مقارنة بالساحل الأيسر. هذه التحولات في الأسعار جعلت الساحل الأيمن يستقطب عددًا أكبر من الزبائن، خاصة من سكان الجانب الأيسر للمدينة، الذين أصبحوا يتوجهون إلى هناك للحصول على اللحوم بأسعار أقل.كادر يتحدث إلى بعض القصابين. شاهدوا هذا التقرير!