هل الابراج المائية مستعدّة للحبّ في هذه الفترة؟

تعتبر الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أنّ هناك العديد من الاحداث البارزة الّتي ستسيطر على الاجواء الفلكية بشكلٍ عام.

وبحسب عقيقي، يبدأ الأسبوع يوم السبت بوجود القمر في برج العذراء، حيث يشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس في آخر درجاتها في برج . ثمّ ينتقل الاخير إلى برج بين الأحد والثلاثاء، ليشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس من برج الدلو، ممّا يمنح مواليد الأبراج الهوائية شعورًا بالارتياح والحماس، خاصة مواليد الجوزاء والميزان والدلو.

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أمّا يومي الأربعاء والخميس، ينتقل القمر إلى برج العقرب ليشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس من برج الدلو، ممّا يعني الكثير من الربح والانتصار لمواليد السرطان والعقرب والحوت.

وفي نهاية الأسبوع، أي يوم الجمعة، ينتقل القمر إلى برج القوس، فتتحسّن ظروف كلّ من مواليد الحمل والأسد والقوس.



وفيما يخصّ تنقلات الكواكب فستكون على النحو التالي:

الشمس في برج يومي السبت والأحد، بينما ينتقل عطارد إلى . تنتقل الشمس إلى برج يوم 19، ممّا يجعل مواليد الأبراج الهوائية ينطلقون ويتفاوضون بشأن بعض المكتسبات. كما يسمح لهم بالتواصل بشكل جذاب مع الأطراف المعنية لتحقيق طموحاتهم.



تفتح هذه الإيجابيات أبوابًا جديدة لمواليد الجوزاء والميزان والدلو، بحيث قد ينطلقون في عملية تدريب أو الانشغال بشؤون مالية.

أمّا الحدث الأبرز، فهو وجود كوكب الزهرة في برج الحوت، الذي يقدم لمواليد السرطان والعقرب والحوت تغييرًا إيجابيًا في حياتهم العاطفية. قد تحمل هذه الفترة حبًا مفاجئًا أو عشقًا غير اعتيادي، مما يزيد من جاذبيتهم وشعبيتهم.

ولا يمكن تجاهل وجود المريخ في برج القوس، الّذي يحمل تحذيرات جدية صحية ومالية. لذا، لا بدّ من مواليد الجوزاء والعذراء والحوت الانتباه من الحوادث.

وبالنّسبة للمشتري، يتراجع في الجوزاء. بينما يتواجد زحل ونبتون في الحوت، وبلوتون في الدلو، وأورانوس في الثور.