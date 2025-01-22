للمرة الاولى في العراق.. توحيد اسعار الادوية في جميع صيدليات الاقليم ‎

في الفترة الأخيرة، أصبحت أسعار الأدوية في موضع جدل واسع بين المواطنين، حيث يشكو كثيرون من الفروقات الكبيرة بين صيدلية وأخرى، حتى باتت الصيدليات أقرب إلى "محال تجارية" تفتقر إلى معايير التسعير الموحدة.استجابة للأزمة المتصاعدة، شرعت حكومة الإقليم بالعمل على تطبيق نظام الباركود لتوحيد أسعار الأدوية وضمان الشفافية سيما وانه سيستخدم لتتبع المنتجات الدوائية وضمان جودتها اضافة الى الحد من إنتشار الأدوية المهربة داخل الصيدليات.