خطر يحصد ارواح المواطنين في صلاح الدين‎.. فيديو

المخلفات الحربية غير المنفلقة في حصدت ارواح العديد من الناس وتسببت باصابات بليغة لآخرين، ورغم الجهود التي تبذل رفعها الا ان تلك الجهود لم تصل لجميع المناطق ما يشكل تهديدا متواصلا.. التفاصيل مع مراسل في هذا التقرير.