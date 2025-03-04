بغصة... مسنو دار الرعاية يستذكرون عائلاتهم بأجواء العيد!

يفتقد مسنو دار رعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أجواء العائلة في المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد. يظل هؤلاء في ذاكرتهم صورة حياتهم السابقة، حيث كانوا جزءًا من أسرة قبل أن تفرض عليهم الظروف الانتقال إلى هذا المكان.مسنون من يستذكرون بغصة اجواء العيد التي عاشوها سابقا مع العائلة!إليكم هذا التقرير من السومرية!